Οι Cake επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 14 χρόνια

Το συγκρότημα από την Καλιφόρνια έδωσε ένα δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό του Τέξας KSTX, όπου έπαιξαν ζωντανά το "Billionaire In Space".

Αυτό το κομμάτι είναι το δεύτερο μετά το single "Hold You (Responsible)" για το Songs For Sex, ένα άλμπουμ - σύμπραξη του NOISE FOR NOW και του Artist Rights Alliance που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα. Τα μέλη του συγκροτήματος είπαν στο KSTX ότι ελπίζουν να έχει ολοκληρωθεί το νέο τους άλμπουμ μέχρι το τέλος του έτους. Δήλωσαν επίσης ότι έχουν στα σκαριά ένα live άλμπουμ που ελπίζουν να κυκλοφορήσουν σύντομα.

Το "Billionaire In Space"μιλά για το θλιβερό και εξωπραγματικό ταξίδι που έχουν κάνει αρκετοί δισεκατομμυριούχοι της πραγματικής ζωής στο διάστημα, αγνοώντας όμως τα προβλήματα της Γης που πλήττεται από την κλιματική αλλαγή. «Birds can’t fly away/ But there’s a billionaire in space/ In an air-conditioned capsule/ His flight is smooth and cool/ His seats are ergonomically designed», τραγουδά ο frontman John McCrea καθώς το συγκρότημα παίζει σε ένα ασφυκτικά μικρό ασανσέρ.