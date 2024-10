H ξεχωριστή συναυλία της Dua Lipa με τον Elton John θα προβληθεί τηλεοπτικά

Η Dua Lipa έδωσε ένα ξεχωριστό show στο ιστορικό Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 17 Οκτωβρίου.

Στην φαντασμαγορική συναυλία η καλλιτέχνιδα και το συγκρότημά της συμμετείχαν με την υποστήριξη ορχήστρας 53 μουσικών, 14 χορωδών και, κυρίως, του Sir Elton John για την από κοινού ερμηνεία του "Cold Heart", της μεγάλης επιτυχίας του μουσικού διδυμου για το 2021. Οι fans που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στη συναυλία θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν από το σπίτι.

Το show μαγνητοσκοπήθηκε για να γίνει συναυλιακή ταινία, η οποία θα προβληθεί αργότερα φέτος. Μέσα από το Instagram της, η Dua Lipa αποκάλυψε ότι η συναυλία θα μεταδοθεί στο CBS στις ΗΠΑ και στο ITV στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτοντας: «Ήθελα να θυμάμαι αυτό το show για πάντα, οπότε το καταγράψαμε για να το μοιραστούμε μαζί σας».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Dua ερμήνευσε όλο το άλμπουμ του 2024 Radical Optimism σε νέες εκτελέσεις από την Heritage Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Ben Foster. Το show ήταν η αφορμή για το ντεμπούτο σημαντικών single όπως τα "End of an Era" και "French Exit", καθώς και τα "Houdini" και "Training Season". Ακόμη παρουσιάστηκε ζωντανά το soundtrack της Lipa για την ταινία Barbie, "Dance the Night".

Η συναυλία περιλάμβανε επίσης εκτελέσεις των "Don't Start Now" και "Levitating" από το άλμπουμ της Future Nostalgia του 2020 και το "Be The One" από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της το 2017. Παράλληλα με την συναυλία, η τηλεοπτική εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις της Dua που θα αφορούν την καριέρα της μέχρι σήμερα.