O Barack Obama ραπάρει στίχους του Eminem σε πολιτική συγκέντρωση της Kamala Harris

Η συγκέντρωση της Kamala Harris στο Ντιτρόιτ έδωσε πολλές αφορμές για συζητήσεις στους παρευρισκόμενους. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama βρέθηκε στην ομιλία για την υποστήριξη της Kamala Harris και του Tom Waltz και την είσοδό του στη σκηνή προθέρμανε ο ράπερ Eminem, ο οποίος επίσης δήλωσε ανοιχτά την υποστήριξή του στην Harris.

Ο Eminem βγήκε στη σκηνή υπό τους ήχους της επιτυχίας του "Not Afraid" και είπε στο κοινό του Ντιτρόιτ: «Είμαι εδώ απόψε για μερικούς σημαντικούς λόγους. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, η πόλη του Ντιτρόιτ και ολόκληρη η πολιτεία του Μίσιγκαν σημαίνουν πολλά για μένα. Και πηγαίνοντας σε αυτές τις εκλογές, τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω μας περισσότερο από ποτέ, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας, γι' αυτό ενθαρρύνω όλους να βγουν και να ψηφίσουν.»

Ο ράπερ συνέχισε: «Πιστεύω επίσης ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους και δεν νομίζω ότι κανείς θέλει μια Αμερική όπου οι άνθρωποι ανησυχούν ότι θα τιμωρηθούν αν γνωστοποιήσουν τη γνώμη τους. Νομίζω ότι η αντιπρόεδρος Harris υποστηρίζει ένα μέλλον για αυτήν τη χώρα όπου αυτές οι ελευθερίες και πολλές άλλες θα προστατεύονται και θα διατηρούνται. Και εδώ βρίσκεται για να σας πει πολλά περισσότερα γι' αυτό ο Barack Obama».

Στη συνέχεια, ο Obama πήρε τη σκυτάλη του λόγου με το "Lose Yourself" του Eminem και έκανε μια αγκαλιά στον ράπερ. Πριν προχωρήσει στην ομιλία του, ο πρώην Πρόεδρος αφιέρωσε λίγο χρόνο για να εκδηλώσει το θαυμασμό του στον ράπερ, λέγοντας ότι ήλπιζε πως ο Eminem θα τραγουδούσε, ενώ ο ίδιος ράπαρε τους πρώτους στίχους του "Lose Yourself" μπροστά στο ενθουσιασμένο κοινό.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY

