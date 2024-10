Τι μέλλον έχει η νέα solo δισκογραφική δουλειά του Liam Payne μετά το θάνατό του;

Finneas - For Cryin' Out Loud

Ο τραγικός θάνατος του Liam Payne σε ηλικία 31 ετών, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου έδωσε στον κόσμο της ποπ μια θλιβερή ευκαιρία να αναλογιστεί την κληρονομιά του ως μέλος των One Direction και ως solo καλλιτέχνης.

Ο Payne βοήθησε τους 1D να κατακτήσουν τον κόσμο ως αναπόσπαστο μέρος του πενταμελούς ποπ γκρουπ, και στη συνέχεια προχώρησε σε solo καριέρα με το single, "Strip That Down" με τους Quavo, το οποίο έγινε κορυφαία επιτυχία και εντάχθηκε στο top10 του Billboard Hot 100 το 2017.

Λιγότερο ξεκάθαρη, ωστόσο, είναι η κατάσταση του ακυκλοφόρητου solo υλικού του Payne που θα ακολουθούσε το ντεμπούτο άλμπουμ του, LP1 από το 2019, είχε ολοκληρωθεί πριν το θάνατό του.

Μετά το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των One Direction, Made In The A.M. του 2015, ο Payne είχε υπογράψει ατομική συμφωνία με τη Republic Records το 2016 για το "Strip That Down". Έπειτα το ντεμπούτο solo άλμπουμ του Payne, LP1, κυκλοφόρησε μέσω της Republic τον Δεκέμβριο του 2019 και περιλάμβανε πολλούς παλιούς συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων των Zedd, J Balvin, A Boogie wit da Hoodie και Rita Ora.

Ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ, το "Teardrops" έχει σημειώσει 3 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Luminate, αλλά δεν κατάφερε να μπει στo Hot 100 chart. Εκτός από μια ακουστική έκδοση του "Teardrops" που κυκλοφόρησε αργότερα τον Μάρτιο, κανένα άλλο υλικό από τον Payne δεν είχε κυκλοφορήσει το 2024 και η συνέχεια του LP1 δεν ανακοινώθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Billboard, Οι εκπρόσωποι της Republic Records δεν έχουν προχωρήσει σε δηλώσεις μέχρι στιγμής στις ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της ακυκλοφόρητης μουσικής του Payne, αν και η εταιρεία έκανε μια δήλωση το πρωί της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου προς τιμήν του τραγουδιστή: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι και συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Liam Payne, ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη του οποίου η μουσική άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους. Η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το διαχρονικό έργο που δημιούργησε και θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας σαν μια εικόνα της γενιάς του. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής».

Εν τω μεταξύ, οι fans έχουν κατακλύσει τα σχόλια στα επίσημα βίντεο του Payne στο YouTube με αναμνήσεις.