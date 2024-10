Ο Chris Wolstenholme των Muse ανακοινώνει νέα μπάντα και μοιράζεται δύο νέα singles

Ενώ ο Wolstenholme έγινε γνωστός ως μπασίστας και δευτερεύων τραγουδιστής των Muse, έχοντας αναλάβει διάφορους ρόλους ως παραγωγός, το νέο μουσικό του εγχείρημα του δίνει το ρόλο του frontman. Πρόσφατα, ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε νέο συγκρότημα ονόματι Chromes και δύο νέα singles ανέβηκαν στα social του σχήματος.

Το "Imaginary World" είναι ένας απλός ροκ ύμνος-ωδή στην οικεία ενέργεια και τα αισιόδοξα riff που εμφανίζονται στα κλασικά pop - punk. "Tired of these highs / So I’m not going back, I’m all out of whack / Fighting to be free/ Crying to leave and this newfound love," τραγουδά πριν το ρεφρέν: "I’m living in an imaginary world / Stay close because I’m loving every word / Find me in my imaginary world / Locked in, there is no other way to turn."

Το "The Good Life", από την άλλη, είναι ένα πολύ πιο ζοφερό κομμάτι. Ξεκινά με μια συγκινητική, μελαγχολική μελωδία πιάνου, με μελαγχολικούς στίχους: "Time has stood still again / A thought that will never end".

Το τραγούδι εξελίσσεται σ' έναν περίτεχνο, κινηματογραφικό anthem, εισάγοντας έναν αυξανόμενο ρυθμό ντραμς και ένα τεράστιο solo κιθάρας προς το τέλος. "Take my hand / Show me the way / Tell me I’m worthless then throw me away / I’ll open my heart and hope and pray for your love," τραγουδά, με μια φωνητική προσέγγιση που φαίνεται εμπνευσμένη από τον συνεργάτη του στους Muse, Matt Bellamy.

Μέχρι στιγμής λίγα είναι γνωστά για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο Chromes, αν και το συγκρότημα έχει δημοσιεύσει διάφορα clip στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.