Το "SOS" της Rihanna κρύβει μια έκπληξη στους στίχους του

Το "SOS" της Rihanna είναι ένα από τα καθοριστικά τραγούδια των μέσων της δεκαετίας του 2000, αλλά όπως αποδεικνύεται, ένα μέρος του κομματιού είχε λάβει αναγνώριση από τη δεκαετία του 1980.

Σε ένα νέο κλιπ που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από μια πρόσφατη συνέντευξη στο Behind the Wall, ο τραγουδοποιός Evan "Kidd" Bogart, ο οποίος επιμελήθηκε τους στίχους του τραγουδιού με τον Edward Cobb και τον Jonathan Rotem αποκάλυψε μια έκπληξη κρυμμένη στον δεύτερο στίχο της επιτυχίας του 2006 που έχει περάσει απαρατήρητη από τους ακροατές για σχεδόν 20 χρόνια.

«Δεν είχα ιδέα τι έκανα», θυμάται ο παρουσιαστής του Daniel Wall. «Ολόκληρος ο δεύτερος στίχος αυτού του τραγουδιού είναι τίτλοι τραγουδιών της δεκαετίας του ’80, ενωμένοι σε προτάσεις, νόμιζα ότι αυτό θα ήταν εξαιρετικά έξυπνο!».

Ο Bogart συνέχισε περιγράφοντας πως κάθε στίχος αντιστοιχεί σε έναν τίτλο τραγουδιού, ξεκινώντας με το "Take on me, ah-hah", με αναφορά στο "Take On Me" του 1985 από το συγκρότημα A-ha. Στη συνέχεια, ο στίχος "I could just die up in your arms tonight" στο κομμάτι ταιριάζει με το banger του 1986 των Cutting Crew, "(I Just) Died in Your Arms Tonight" και ο στίχος "I melt with you", που λέγεται διπλά είναι λέξη προς λέξη κομμάτι των Modern English του 1982.

Άλλοι τίτλοι τραγουδιών που εμφανίζονται στο τραγούδι είναι το "Head Over Heels" του 1985 των Tears for Fears, το "You Keep Me Hangin' On" του 1986 από την Kim Wilde και το "The Way You Make Me Feel" του 1987 του Michael Jackson.