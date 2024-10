Ακούστε το νέο single του Father John Misty με αναφορές στη... Μαρία Μαγδαληνή

Ο Father John Misty μοιράστηκε ένα τρίτο single από το νέο του άλμπουμ, Mahashmashana. Το νέο τραγούδι "She Cleans Up", ακολουθεί τα "I Guess Time Just Makes Fools of Us All" και "Screamland".

Οι πρώτοι στίχοι του "She Cleans Up" είναι προκλητικοί και αναφέρονται σ' ένα όραμα του καλλιτέχνη με τη Μαρία Μαγδαληνή. "I had a vision that Mary of Magdalene / Saw the future that awaits just before Good Friday eve / Figured the wages of salvation were a little too steep / Said no-one’s fucking with my baby lord and got on to the teet".

Ο Father John Misty πρόσθεσε επίσης νέες ημερομηνίες στην περιοδεία του. Ο μουσικός και η μπάντα του θα εμφανιστούν από τις 12 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου σε πολλούς σταθμούς στις ΗΠΑ και σχεδόν σε όλες τις ημερομηνίες θα τους συνοδεύσει on stage ως special guest ο Destroyer.

Το άλμπουμ Mahashmashana αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου μέσω της Sub Pop.