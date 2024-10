O Tyler, the Creator μας δίνει μια γεύση από το νέο του άλμπουμ "CHROMAKOPIA"

Ο Tyler, the Creator μπαίνει σε νέα era κυκλοφορώντας ένα βίντεο με τίτλο "ST. CHROMA" για να προετοιμάσει τους fans του για το νέο του μουσικό project CHROMAKOPIA.

Στο δυσοίωνο βίντεο το οποίο δείχνει τον καλλιτέχνη παραμορφωμένο να καθοδηγεί μια πομπή μασκοφόρων, ο Tayler βαδίζει στην έρημο. Με δυστοπικά συνθήματα και back vocals, το τραγούδι διαθέτει στίχους ενδυνάμωσης που εκφέρονται με έναν απειλητικό, ψιθυριστό τόνο.

"I’m doin’ this where I’m from, on the planet where them stay," ραπάρει ο Tyler. "Fifteen, cash for that new Ford, I had guap since 19/ I popped out like cha-ching, I think I’m a goddamn friend."

Αυτό είναι το πρώτο δείγμα νέας μουσικής του Tyler από τον Μάρτιο του 2023, όταν είχε κυκλοφορήσει μια extended edition του άλμπουμ του 2021 Call Me If You Get Lost, με οκτώ επιπλέον κομμάτια. Έκτοτε, ο καλλιτέχνης έκανε και ένα guest στο τραγούδι του Maxo Kream "Cracc Era".

Δείτε το video clip του "ST. CHROMA" παρακάτω: