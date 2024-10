H Taylor Swift κυκλοφορεί βιβλίο για το "Eras Tour"

To Eras Tour μπορεί να έχει σχεδόν τελειώσει, αλλά η Taylor Swift θέλει να διασφαλίσει ότι θα ζήσει για πάντα, αφού... scripta manent.

Η 34χρονη καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, ότι θα κυκλοφορήσει έναν τόμο 256 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο τον επόμενο μήνα που θα περιλαμβάνει αδημοσίευτες φωτογραφίες και προσωπικές σκέψεις της ίδιας απ' όλη την περιοδεία της που κατέρριψε κάθε πιθανό ρεκόρ. Η περιοδεία ξεκίνησε πέρσι και έκτοτε έχει ταξιδέψει στις πέντε ηπείρους. Η Swift επιβεβαίωσε επίσης ότι οι fans θα μπορούν σύντομα να αγοράσουν το The Tortured Poets Department: The Anthology σε φυσικό format.

«Θα ξεκινήσουμε το τελευταίο σκέλος του The Eras Tour αυτή την εβδομάδα, και μου φαίνεται απίστευτο», έγραψε στο Instagram την Τρίτη. «Αυτή η περιοδεία ήταν η πιο θαυμάσια εμπειρία και ήξερα ότι ήθελα να ανακαλέσω τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στην πραγματικότητα με δύο τρόπους. Με ενθουσιασμό ανακοινώνω ότι το The Official Eras Tour Book, γεμάτο με τις δικές μου προσωπικές σκέψεις, φωτογραφίες που δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το backstage, όλες τις μαγικές αναμνήσεις που φέρατε κάθε βράδυ ΚΑΙ…. The Tortured Poets Department: The Anthology σε βινύλιο και CD θα είναι όλα διαθέσιμα για πρώτη φορά μόνο στο @Target από τις 29 Νοεμβρίου."

Η ποπ σταρ σημείωσε ότι οι fans εκτός ΗΠΑ που ελπίζουν να πάρουν στα χέρια τους και τα δύο αντικείμενα θα έχουν πληροφορίες σύντομα.