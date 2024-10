2024 BET Hip-Hop Awards: Kendrick Lamar και Nicki Minaj οι μεγάλοι νικητές

Τα βραβεία BET Hip-Hop 2024 ολοκληρώθηκαν και οι Kendrick Lamar και Nicki Minaj αναδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι νικητές της βραδιάς.

Χθες το βράδυ (Τρίτη 15 Οκτωβρίου), μεταδόθηκε η απονομή των βραβείων BET Hip-Hop 2024 μετά την βιντεοσκόπησή τους στο Λας Βέγκας, στις 8 Οκτωβρίου. Παρουσιάστηκε από τον Fat Joe για τρίτη συνεχή χρονιά, με τη Megan Thee Stallion να προηγείται στη λίστα των υποψηφίων με 12 υποψηφιότητες.

Ο Kendrick Lamar συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες φέτος, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από το κομμάτι του "Not Like Us". Ο Kendrick Lamar αποχώρησε από την τελετή ως ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας οκτώ από τις 11 υποψηφιότητες του, ενώ η Megan Thee Stallion δεν κέρδισε κανένα βραβείο.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες νίκες του Lamar ήταν τα βραβεία Hip-hop Artist Of The Year, Song Of The Year, Video Director Of The Year, Lyricist Of The Year και πολλά άλλα. Η Nicki Minaj κέρδισε επίσης ένα σημαντικό βραβείο για το Hip-hop Album Of The Year, με το Pink Friday 2.

Άλλες αξιοσημείωτες νίκες είναι αυτές του Sexyy Red που πήρε το βραβείο του Breakthrough Artist και o Βρετανός καλλιτέχνης Ghetts που κέρδισε το Best International Flow.

Όλοι οι νικητές:

Hip-hop Artist Of The Year

Kendrick Lamar

Song Of The Year

‘Not Like Us’ – Kendrick Lamar – WINNER

Hip-hop Album Of The Year

‘Pink Friday 2’ – Nicki Minaj – WINNER

Best Hip-hop Video

‘Not Like Us’ – Kendrick Lamar – WINNER

Best Breakthrough Hip-hop Artist

Sexyy Red

Best Collaboration

‘Like That’ – Metro Boomin, Future, Kendrick Lamar

Best Duo or Group

Future & Metro Boomin

Best Live Performer

Missy Elliott

Lyricist Of The Year

Kendrick Lamar

Video Director Of The Year

Dave Free & Kendrick Lamar

Producer Of The Year

The Alchemist

DJ Of The Year

The Alchemist

Best Hip-Hop Platform

Club Shay Shay

Hustler Of The Year

50 Cent

Sweet 16: Best-Featured Verse

Kendrick Lamar, ‘Like That’ (Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar)

Impact Track

‘Not Like Us’ – Kendrick Lamar – WINNER

Best International Flow

Ghetts, UK

I Am Hip-Hop Award

Travis Scott