Σε... Blunty McBluntface θα αλλάξει το όνομά του ο James Blunt αν η επανέκδοση του ντεμπούτου του φτάσει το Νο1 στα charts

Σε οποιοδήποτε όνομα θελήσουν οι fans θα αλλάξει το όνομά του ο James Blunt, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα με αφορμή την επανέκδοση του άλμπουμ του, Back to Bedlam. Μόνη προϋπόθεση; Να καρφωθεί η επανέκδοση του ντεμπούτου άλμπουμ του, που φέτος κλείνει τα 20 του χρόνια, στο No.1 του UK album chart. Τώρα, αφενός η επανέκδοση βρίσκεται πλέον στα φυσικά και ψηφιακά ράφια και αφετέρου οι fans απεφάνθησαν: Το νέο του όνομα θα πρέπει να είναι Blunty McBluntface.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα video στο Twitter, όπου ο ίδιος φαίνεται να ετοιμάζεται να μπει στο κτίριο της δισκογραφικής τους, της Warner, με τον υπάλληλο στην ρεσεψιόν να του απαγορεύει την είσοδο, λέγοντας πως δεν περιμένουν κανέναν με το όνομα “James Blunt” και τον τραγουδιστή να δοκιμάζει εναλλακτικές μέχρι να βρει το σωστό: Jimmy Spliff; Blames Junt; Divock Origi; James Cucking Funt; Itsy Bitsy Teeny Weeny Pop Star Four Chord Song Machiney;

Το “Blunty McBluntface” επιτέλους του επιτρέπει την είσοδο. Το κοινό μίλησε.

The people have spoken - if the 20th Anniversary Edition of Back to Bedlam is Number 1 next Friday, my new name will legally be... pic.twitter.com/CoMsjFJpy8