Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο remix album του "Brat" της Charli XCX

Σήμερα Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, παρουσίασε η Charli XCX το πολυαναμενόμενο remix άλμπουμ της, Brat and It’s Completely Different But Also Still Brat. Αναβαθμίζοντας τα 15 τραγούδια του αρχικού της άλμπουμ και ένα επιπλέον τραγούδι από την νέα πολυτελή εκδοχή του, η ποπ καλλιτέχνιδα συνεργάζεται με μια λίστα αστέρων της μουσικής για να δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό (αλλά ακόμα Brat) ηχητικό αποτέλεσμα.

Η Charli αποκάλυψε μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο τα ονόματα των guest καλλιτεχνών στο άλμπουμ της χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφημιστικές πινακίδες στις ΗΠΑ, προτού τελικά αποκαλύψει ολόκληρο το tracklist νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των "Sympathy Is a Knife" με την Ariana Grande, το "B2b" με την Tinashe, το "Everything is Romantic" με την Caroline Polachek και "I Might Say Something Stupid" με τους The 1975.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με τον Zane Lowe της Apple Music, η Charli αποκάλυψε ότι το μινιμαλιστικό φλούο πράσινο εξώφυλλο του άλμπουμ γεννήθηκε από τον φόβο ότι η δουλειά της δεν θα είχε καλή ανταπόκριση. «Η πραγματική πρώτη ιδέα της δημιουργίας του εξώφυλλου με μια λέξη προήλθε από την εξοικονόμηση χρημάτων. Είπα στον εαυτό μου, "Αυτό το άλμπουμ δεν πρόκειται να αρέσει σε πολλούς ανθρώπους". "Σκεφτόμουν ότι θα κάνω μια φωτογράφιση για τον Τύπο και μετά ίσως κάνουμε εξοικονόμηση χρημάτων από το εξώφυλλο του άλμπουμ».