Oasis: Σε συζητήσεις για να γίνει η επανένωσή τους ντοκιμαντέρ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιβόητη επανένωση των Oasis που σηματοδοτήθηκε από την ανακοίνωση της επερχόμενης περιοδείας του συγκροτήματος OASIS LIVE ’25 πρόκειται να γίνει ντοκιμαντέρ.

Μετά τη συμφιλίωση των αδελφών Liam Gallagher και Noel Gallagher και την ανακοίνωση του μουσικού ταξιδιού τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που είναι προγραμματισμένο για το επόμενο έτος, φαίνεται ότι η πολυδιαφημισμένη επανένωσή τους θα μεταφερθεί στην οθόνη με τη μορφή ντοκιμαντέρ.

Σύμφωνα με πηγή της Sun, παραγωγοί της AppleTV+ ανταγωνίζονται άλλες πασίγνωστες πλατφόρμες για να κερδίσουν τους Oasis ενόψει του ταξιδιού τους το επόμενο καλοκαίρι, σε ένα ντοκιμαντέρ παρόμοιο με το Get Back των Beatles, το οποίο έδειχνε τη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ του 1970 Let It Be.

«Αυτή πρόκειται να είναι η ταινία της δεκαετίας και η Apple TV+ πρότεινε τεράστια χρηματικά ποσά για να πάρει τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ», είπε ένας εκπρόσωπος της εφημερίδας. «Η Apple TV+ αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από άλλους streamers όπως το Amazon Prime και το Netflix, αλλά η Apple έχει ρίξει όλο το βάρος της σε αυτό το εγχείρημα. Οι fans μπορούν να περιμένουν ότι η νέα παραγωγή θα έχει αντίστοιχο ύφος με το ντοκιμαντέρ των Beatles που έδωσε μια εικόνα που δεν είχαμε ξαναδεί για το συγκρότημα».

Υπενθυμίζεται ότι οι Oasis ήταν προηγουμένως κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ Oasis: Supersonic του 2016, το οποίο εστίαζε στις ρίζες του σχήματος και την άνοδο των αδελφών Gallagher στο μουσικό στερέωμα.