Οι The Cure συνεχίζουν να «παίζουν» με τους fans τους με νέο «μυστήριο» site και κανάλι στο WhatsApp

Οι The Cure συνεχίζουν να δίνουν μικρά στοιχεία στους fans τους με τον δικό τους αινιγματικό τρόπο και κάθε φορά προσθέτουν ένα κομμάτι στο «παζλ» μέχρι την τελική διάθεση του υλικού του άλμπουμ τους.

Αυτή τη φορά δημιούργησαν ένα νέο κρυπτικό site και ένα κανάλι στο WhatsApp πριν από την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ τους Songs Of A Lost World και μέσω αυτών θα μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες με τους fans.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο site, οι θαυμαστές πρέπει να επισκεφτούν το www.songsofalost.world και στη συνέχεια να εισαγάγουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ με λατινικούς αριθμούς: I. XI. MMXXIV. Όσοι καταφέρουν να βάλουν σωστά τον κωδικό θα έρθουν σε επαφή με ένα άγαλμα σε αποσύνθεση που δείχνει μόνο το κεφάλι του και έπειτα θα κληθούν να εγγραφούν σε, μια λίστα αλληλογραφίας και να γίνουν μέλη της κοινότητας WhatsApp των The Cure.

Μετά από μήνυμα στο κανάλι του συγκροτήματος στο WhatsApp αποστέλλεται ένας στίχος από το νέο τραγούδι "Alone": "This is the end of every song that we sing… Where did it go"