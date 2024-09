Pink Floyd: Σε «προχωρημένες» συζητήσεις με τη Sony για την πώληση του μουσικού καταλόγου τους

Οι Pink Floyd βρίσκονται σε «προχωρημένες συζητήσεις» με τη Sony Music για την πώληση του καταλόγου τους, στο υπέρογκο ποσό των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η πώληση θα περιλαμβάνει επιτυχίες του συγκροτήματος από τα τελευταία 50 χρόνια της μουσικής τους πορείας, όπως τα "Money", "Wish You Were Here" και "Another Brick in the Wall". Ωστόσο, η ίδια πηγή τονίζει ότι «δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως η συμφωνία αυτή τη φορά θα κλείσει, δεδομένων των προβλημάτων του παρελθόντος».

Οι Pink Floyd είχαν αρχίσει να συζητούν μια πιθανή πώληση του καταλόγου ήδη από το 2022, αλλά αυτές οι συζητήσεις κατέρρευσαν λόγω των συγκρούσεων στο εσωτερικό του συγκροτήματος και λόγω των εμπρηστικών σχολίων του Waters για την Ουκρανία και το Ισραήλ. Εκείνη την εποχή, η Sony βρισκόταν μεταξύ των επίδοξων αγοραστών μαζί με τη Warner Music, τη BMG και την Hipgnosis.

Η ενημέρωση έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του David Gilmour στο Rolling Stone ότι θα ήταν «όνειρο» να πουλήσει τον κατάλογο των Pink Floyd και να βγει από το «λασπόλουτρο» - πιθανώς αναφερόμενος στην αμφιλεγόμενη σχέση του με το πρώην μέλος του συγκροτήματος, Roger Waters.

Η Sony Music έχει ιστορικό αγοράς καταλόγων καλλιτεχνών για τεράστια χρηματικά ποσά. Πρόσφατα παραδείγματα είναι τα 500 εκατομμύρια δολάρια που προσφέρθηκαν για τον κατάλογο του Bruce Springsteen το 2021 και τα 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια για τον κατάλογο των Queen το 2024.