Οι Pixies επιστρέφουν με το νέο τους δίσκο, The Night the Zombies Came

Την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου ανακοίνωσαν οι Pixies, ο οποίος θα ονομάζεται The Night the Zombies Came. Αυτός θα κυκλοφορήσει κοντά στη γιορτή του Halloween και συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου από τη BMG.

Όπως μαρτυρά ο τίτλος και η περίοδος κυκλοφορίας του δίσκου, οι Pixies είναι εμπνευσμένοι αυτή τη φορά από το spooky season και η νέα δουλειά τους με 13 κομμάτια θα περιλαμβάνει υλικό με θεματικές όπως μεταποκαλυπτικά shopping malls, gargoyles και εστιατόρια μεσαιωνικής αισθητικής. Ο ήχος του νέου δίσκου θα φέρει στοιχεία από surf rock, όπως και το χαρακτηριστικό drum sound των Fleetwood Mac από τη δεκαετία του ’70.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε μόλις το single “Chicken”, το οποίο ο frontman των Pixies, Black Francis, αναφέρει πως «προσωποποιεί τα πουλερικά, σχετίζεται με τον αποκεφαλισμό και αναφέρεται στο συναίσθημα των ηθοποιών που παίζουν σε ταινίες Zombie». Προηγουμένως είχε κυκλοφορήσει το lead single με τίτλο “You’re So Impatient”.

Το The Night the Zombies Came θα είναι ο πρώτος δίσκος των Pixies με συμμετοχή της νέας τους μπασίστριας, Emma Richardson, η οποία προηγουμένως συμμετείχε στους Band of Skulls. Αυτή αντικατέστησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά την Paz Lenchantin.

The Night the Zombies Came Artwork:

The Night the Zombies Came Tracklist:

01. Primrose

02. You’re So Impatient

03. Jane (The Night the Zombies Came)

04. Chicken

05. Hypnotised

06. Johnny Good Man

07. Motoroller

08. I Hear You Mary

09. Oyster Beds

10. Mercy Me

11. Ernest Evans

12. Kings of the Prairie

13. The Vegas Suite