Ο ίδιος θα τραγουδήσει ο Jeremy Allen White στη νέα ταινία για τον Bruce Springsteen στην οποία θα είναι πρωταγωνιστής

Ο ίδιος πρόκειται να τραγουδήσει ο Jeremy Allen White στη νέα ταινία για τον Bruce Springsteen στην οποία θα είναι πρωταγωνιστής, ο τίτλος της οποίας είναι Deliver Me From Nowhere.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στην ταινία στο Variety, όπως και για την επερχόμενη πρεμιέρα της νέας σεζόν του The Bear. Όταν ο ίδιος ερωτήθηκε σχετικά με τα vocals στην ταινία, η απάντησή του ήταν «Θα το προσπαθήσουμε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας».

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο Scott Cooper (Crazy Heart), και αυτή αναφέρεται στη δημιουργία του εμβληματικού δίσκου του Springsteen, Nebraska. Το φιλμ βασίζεται στη βιογραφία του καλλιτέχνη που έγραψε ο Warren Zanes και τιτλοφορείται Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska.