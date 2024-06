Ο Eddie Vedder διασκευάζει The English Beat για το soundtrack της νέας σεζόν του The Bear

Ένα κομμάτι των The English Beat διασκεύασε για τις ανάγκες του soundtrack της νέας σεζόν του The Bear ο Eddie Vedder, το οποίο είναι το “Save It For Later”.

Ο Vedder είχε διασκευάσει παλιότερα το εν λόγω κομμάτι μαζί με τους Pearl Jam, ως μέρος ενός live medley του “Betterman”. Αυτή είναι ωστόσο η official studio release του cover και μπορείτε να την ακούσετε πιο κάτω.

Στη σειρά είχαν ακουστεί προηγουμένως και τα κομμάτια των Pearl Jam “Animal” και “Come Back”.

Η τρίτη σεζόν του The Bear είναι από σήμερα διαθέσιμη στις ΗΠΑ μέσα από το Hulu, ενώ σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα από το Disney+.