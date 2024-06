Οι X ανακοινώνουν την κυκλοφορία του τελευταίου δίσκου τους και μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία

Την κυκλοφορία του τελευταίου δίσκου της καριέρας τους και μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία ανακοίνωσαν οι θρυλικοί Χ, με το Smoke & Fiction όπως θα ονομάζεται να κυκλοφορεί στις 2 Αυγούστου από τη Fat Possum. Το νέο αυτό full-length έρχεται μετά το Alphabetland του 2020 και μέσω αυτού η μπάντα από το Los Angeles αναμένεται να κρεμάσει τα παπούτσια της. Ακούστε πιο κάτω το lead single του δίσκου με τίτλο “Big Black X”.

Η farewell tour των Χ θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, χωρίς ωστόσο η Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις στάσεις της περιοδείας.

Smoke & Fiction:

01 Ruby Church

02 Sweet Til the Bitter End

03 The Way It Is

04 Flipside

05 Big Black X

06 Smoke & Fiction

07 Struggle

08 Winding Up the Time

09 Face in the Moon

10 Baby & All