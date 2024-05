Η Sharon Van Etten ανακοινώνει την κυκλοφορία του Are We There Anniversary Edition

Την κυκλοφορία του Are We There Anniversary Edition ανακοίνωσε η Sharon Van Etten, δέκα χρόνια μετά το ντεμπούτο του στα ράφια των δισκοπωλείων. Η νέα εκδοχή του τέταρτου δίσκου της καριέρας της τραγουδίστριας θα κυκλοφορήσει στις 31 Μαΐου από την Jagjaguwar, με ένα 7" με ένα alternate rendition του άκρως επιτυχημένου single “Every Time the Sun Comes Up” να ετοιμάζεται για τις 23 Αυγούστου. Αυτό μπορείτε να το ακούσετε πιο κάτω.

Αυτή δεν αποτελεί την πρώτη επετειακή επανακυκλοφορία της Van Etten, η οποία το 2022 προσκάλεσε τη Fiona Apple, τον Justin Vernon και τη Lucinda Williams να διασκευάσουν κομμάτια της από το LP του 2010, Epic Ten. Η ίδια είχε κυκλοφορήσει και μια special version του Tramp για τη 10η επέτειό του το 2022.

Έκτοτε η Van Etten έχει κυκλοφορήσει δύο ακόμη δίσκους: το Remind Me Tomorrow του 2019 και το We’ve Been Going About This All Wrong του 2022. Την περασμένη χρονιά, η ίδια συνέγραψε ένα κομμάτι με την Courtney Barnett ενώ διασκεύασε και άλλο ένα των Ink Spots με τη βοήθεια του Michael Imperioli των Sopranos.