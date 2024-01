O Jamie xx παρουσιάζει το νέο του single “It’s So Good” που κυκλοφορεί από τη Young. Το track ντύνει μουσικά την τελευταία καμπάνια της Chanel Coco Crush που ταυτόχρονα ξεκίνησε το λανσάρισμά της.

Το “It’s So Good” είναι το πρώτο single του έπειτα από ένα χρόνο και έρχεται να ακολουθήσει την επιτυχημένη πορεία των “LET’S DO IT AGAIN” and “KILL DEM” που κυκλοφόρησαν το 2022. Στο μεταξύ, το 2023 ο καλλιτέχνης, DJ και παραγωγός από το Λονδίνο, τελειοποίησε το live show του μέσα από τις εμφανίσεις του σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και μια σειρά συναυλιών στην Βόρεια Αμερική μαζί με τους LCD Soundsystem και IDLES, στα πλαίσια του Re:SET Concert Series. Το show του έχει γίνει τόσο διασκεδαστικό, σε σημείο που η εμφάνισή του στο Στάδιο Forest Hills, στο Queens της Νέας Υόρκης, μπήκε με κάποιο τρόπο στη λίστα με τα “Best Albums of 2023” του περιοδικού Variety - “Αν και αυτό δεν είναι ένα επίσημο άλμπουμ, το DJ set που κάνει ο Jamie xx τους τελευταίους μήνες αποδεικνύει πόσο υπέροχα έχει εξελιχθεί η μουσική του τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι κάτι που έχω ακούσει στο YouTube περισσότερο από οποιοδήποτε πραγματικό άλμπουμ φέτος».

Επιπλέον, ο Jamie xx δούλεψε ξανά με την Romy για το πρώτο της solo album, “Mid Air”, κάνοντας την παραγωγή στο hit single “Enjoy Your Life” μαζί με τους Fred again.. και Stuart Price.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ “IT’S SO GOOD”

https://www.youtube.com/watch?v=8HC4maVOv0U

STREAM/BUY

https://jamiexx.ffm.to/itssogood

Κυκλοφορεί από την Young με την υποστήριξη της THE HUBSTERS.