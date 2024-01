Οι Smile επιστρέφουν με ένα ολοκαίνουριο κομμάτι με τίτλο “Friend of a Friend”

Ένα ολοκαίνουριο κομμάτι με τίτλο “Friend of a Friend” έδωσαν στη δημοσιότητα οι Smile, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στον επικείμενο, δεύτερο δίσκο της καριέρας τους, με τίτλο Wall of Eyes. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Ιανουαρίου από την XL, με το “Friend of a Friend” να περιλαμβάνει στην ηχογράφησή του έγχορδα από την London Contemporary Orchestra και σαξόφωνο από τον Robert Stillman.

Οι Smile ανακοίνωσαν επίσης την κυκλοφορία του Wall of Eyes, on Film, μιας σειράς από one-off events σε ανεξάρτητους κινηματογράφους ανά τον κόσμο. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου και αφορούν στο music video του “Friend of a Friend”, το οποίο και σκηνοθέτησε ο Paul Thomas Anderson. Οι θεατές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν ένα «surround sound album playback» του Wall of Eyes, ακυκλοφόρητο υλικό από τα sessions των ηχογραφήσεων και υλικό που παρουσιάζει τις σκηνοθετικές συνεργασίες του Anderson με τον Thom Yorke και τους Radiohead, όπως την ταινία μικρού μήκους Anima και τα videos των κομματιών “Daydreaming”, “Present Tense” και “The Numbers”.

Το Wall of Eyes ηχογραφήθηκε στην Οξφόρδη και στα Abbey Road Studios, σε μίξη και παραγωγή του Sam Petts-Davies. Το “Friend of a Friend” είναι το τρίτο pre-release single του, μετά το “Bending Hectic” και το ομώνυμο track.

Ημερομηνίες για το Wall of Eyes, on Film:

01-18 Λονδίνο, England - The Prince Charles Cinema #

01-18 Νέα Υόρκη, NY - The Village East #

01-19 Los Angeles, CA - Brain Dead Studios #

01-20 Σεούλ, Νότια Κορέα - SangSang Madang Cinema

01-20 Μιλάνο, Ιταλία - Cinema Godard - Fondazione Prada #

01-20 Mexico City, Mexico - Cine Tonalá

01-22 Τόκυο, Ιαπωνία - 190 Cinemas Premium Shinjuku #

01-22 Παρίσι, Γαλλία - MK2 Quai de Loire #

01-23 Sydney, Αυστραλία - Golden Age Cinema

01-23 Amsterdam, Ολλανδία - Eye Filmuseum #

01-23 Γλασκώβη, Σκωτία - Glasgow Film Theatre #

01-25 Tokyo, Ιαπωνία - 190 Cinemas Premium Shinjuku #

01-25 Βερολίνο, Γερμανία - Kino Intimes

# παρουσίαση σε 35mm