Το γεγονός ότι προχώρησε σε τερματισμό της εγκυμοσύνης της την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τον Justin Timberlake αποκάλυψε η Britney Spears, γυρνώντας μας πίσω κατά δύο δεκαετίες όταν και ήταν μαζί.

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στο νέο memoir της τραγουδίστριας, με τίτλο The Woman In Me, το οποίο και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Οκτωβρίου. Μέρος αυτού κυκλοφόρησε ήδη από το περιοδικό PEOPLE ως προδημοσίευση.

Η Britney Spears και ο Justin Timberlake ξεκίνησαν να βγαίνουν το 1999 και υπήρξαν ζευγάρι μέχρι και το 2002. Στο απόσπασμα του PEOPLE δεν αναφέρεται η ακριβής περίοδος που η Spears προχώρησε σε έκτρωση, ξεκαθαρίζεται όμως ότι συνέβη όσο ακόμη ήταν μαζί με τον Timberlake.

«Ήταν μια έκπληξη, όμως για μένα δεν ήταν και τραγωδία. Αγαπούσα τον Justin τόσο πολύ. Πάντα περίμενα ότι θα κάναμε οικογένεια μαζί. Αυτό απλώς θα ήταν πολύ νωρίτερα από όσο περίμενα», γράφει η Spears στο βιβλίο. «Όμως ο Justin σίγουρα δεν ήταν χαρούμενος με την εγκυμοσύνη. Είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να αποκτήσουμε ένα παιδί στις ζωές μας, ότι ήμασταν πολύ νέοι».

Η Spears πρόσθεσε: «Αν εξαρτιόταν μόνο από εμένα, δεν θα το είχα κάνει ποτέ. Και ο Justin ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν ήθελε να γίνει πατέρας. Μέχρι σήμερα, είναι ένα από τα πιο αγωνιώδη πράγματα που έχω βιώσει στη ζωή μου».

Η προδημοσίευση των απομνημονευμάτων της Britney Spears έρχεται λίγο καιρό μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι η ίδια δεν θα αφηγείται την audiobook εκδοχή του βιβλίου, εξαιτίας του τραύματος που επαναφέρει η ανάμνηση πολλών στιγμών που καταγράφονται σε αυτό. Η ηθοποιός Michelle Williams θα είναι αυτή που θα χαρίσει τη φωνή της για τις ανάγκες της ηχογράφησης, ενώ η Spears θα διαβάσει μόνο την εισαγωγή του βιβλίου.

Η Spears ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι δούλευε πάνω σε ένα βιβλίο τον Απρίλιο του 2022. Στο The Woman In Me, το κοινό θα εξερευνήσει την άνοδο της τραγουδίστριας προς την απόλυτη δόξα, τη μουσική της καριέρα, αλλά και το ταξίδι της στη μητρότητα. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του βιβλίου θα είναι φυσικά και η αφήγηση της Spears για τα γεγονότα που οδήγησαν στη 13χρονη κηδεμονία της, η οποία τερματίστηκε τελικά μετά από μεγάλο δικαστικό αγώνα.