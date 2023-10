Τη δυσαρέσκειά του με την παρουσία της Yoko Ono στα Let It Be Sessions παραδέχθηκε ο Paul McCartney, σε πρόσφατο επεισόδιο του δικού του podcast με τίτλο McCartney: A Life in Lyrics.

Στο επεισόδιο, ο McCartney «έσκαψε» στο παρελθόν, επιστρέφοντας στις ηχογραφήσεις του τελευταίου δίσκου των θρυλικών Beatles από το 1970. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχέσεις των μελών του συγκροτήματος ήταν ήδη τεταμένες πριν τις ηχογραφήσεις, γεγονός που εντάθηκε εξαιτίας των «αχώριστων» John και Yoko.

«Πράγματα όπως το γεγονός ότι η Yoko βρισκόταν μέσα στη μέση, κυριολεκτικά στη μέση της ηχογράφησης, ήταν κάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσεις», δήλωσε ο McCartney. «Και η ιδέα ήταν στο ότι αν ο John ήθελε να συμβαίνει αυτό, τότε θα έπρεπε να συμβεί. Δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για το αντίθετο».

Σε αυτό το σημείο του podcast, ο συμπαρουσιαστής του καλλιτέχνη, Paul Muldoon, αποκρίνεται: «Λοιπόν, εκτός από το ότι υπάρχει λόγος για να μην συμβεί. Είστε εκεί για να κάνετε μια δουλειά», προτού παρέμβει ο McCartney: «Οτιδήποτε μας ενοχλεί είναι ενοχλητικό».

Ωστόσο, ο τραγουδοποιός εξήγησε ότι το συγκρότημα κρατούσε ως επί το πλείστον το στόμα του κλειστό σχετικά με την παρουσία της Ono στο studio «από σεβασμό προς τον John».

«Δεν νομίζω ότι άρεσε σε κανέναν από εμάς ιδιαίτερα», είπε ο McCartney, σημειώνοντας ότι το συγκρότημα στο παρελθόν δούλευε με λίγους ακόμη ανθρώπους πέρα από τον George Martin στην αίθουσα. «Ήταν μια παρέμβαση στο χώρο εργασίας μας».

Ο McCartney δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημα «κατάπινε» αυτές τις απογοητεύσεις για να συνεχίσει να δουλεύει – όχι απαραίτητα επειδή ήθελαν οι Beatles να κρατήσουν για πάντα, αλλά επειδή η δουλειά τους ήταν να κάνουν μουσική.

«Αυτό κάναμε στη ζωή μας», δήλωσε. «Ήμασταν οι Beatles και αν δεν κάναμε περιοδεία, ηχογραφούσαμε. Και αυτό σήμαινε ότι αν ηχογραφούσαμε, γράφαμε».

Ακούστε το επεισόδιο για το Let It Be στο podcast του McCartney πιο κάτω.