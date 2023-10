Μια νέα μουσική περίοδος φαίνεται πως βρίσκεται στον ορίζοντα για τη Dua Lipa, με τους θαυμαστές της εκρηκτικής τραγουδίστριας να εικάζουν πως ένας νέος δίσκος ίσως βρίσκεται προ των πυλών. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι η ίδια διέγραψε τις αναρτήσεις της από το Instagram, αλλάζοντας παράλληλα profile picture σε αυτό, όπως και στο X (πρώην Twitter).

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της μετά το Future Nostalgia του 2020 tease-άρεται εδώ και μερικά χρόνια, με την ίδια να έχει δηλώσει από τον περασμένο Μάρτιο στον Elton John ότι ο δίσκος της ήταν έτοιμος κατά το ήμισυ. Η ίδια βέβαια πήρε πίσω τον ισχυρισμό της λίγο καιρό μετά, αναφέροντας ότι επρόκειτο για λάθος υπολογισμό από την πλευρά της.

Dua Lipa's new profile picture confirms what insiders had already mentioned about her new album and style: a new sound that blends psychedelic and mature techno-pop. pic.twitter.com/ZpWCD7yIca