Με νέο δίσκο επιστρέφουν οι Sleater-Kinney, με τις Carrie Brownstein και Corin Tucker να δίνουν στη δημοσιότητα το πρώτο του single με τίτλο “Hell”. Ο δίσκος θα φέρει τον τίτλο Little Rope, και αποτελεί το follow-up του Path of Wellness από το 2021. Η κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου του 2024 από τη Loma Vista.

Το ασπρόμαυρο video του “Hell” σκηνοθέτησε η Ashley Connor και σε αυτό πρωταγωνιστεί η Miranda July. Το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική για τις ανάγκες προώθησης του δίσκου.

Το Little Rope ηχογραφήθηκε στα στούντιο Flora Recording and Playback του Portland στο Oregon, μαζί με τον John Congleton. Πηγή έμπνευσής του ήταν εν μέρει ο θάνατος της μητέρας της και του πατριού της Brownstein όσο οι ίδιοι βρίσκονταν για διακοπές στην Ιταλία.

Little Rope:

01 Hell

02 Needlessly Wild

03 Say It Like You Mean It

04 Hunt You Down

05 Small Finds

06 Don’t Feel Right

07 Six Mistakes

08 Crusader

09 Dress Yourself

10 Untidy Creature