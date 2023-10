Ένα ακόμη κομμάτι από τον δίσκο Javelin έδωσε στη δημοσιότητα ο Sufjan Stevens, λίγο πριν από την κυκλοφορία του στις 6 Οκτωβρίου. Αυτό τιτλοφορείται “A Running Start” και είναι το τρίτο single που έρχεται στη δημοσιότητα από τη νέα του δισκογραφική δουλειά μετά τα “So You Are Tired” και “Will Anybody Ever Love Me?”.

Το Javelin αποτελεί την επιστροφή του Stevens στις solo στιχουργικές δουλειές, ενώ διάφοροι φίλοι του συμμετέχουν στον δίσκο. Ένας από αυτούς είναι ο Bryce Dessner των National, στο κομμάτι “Shit Talk”. Το άλμπουμ συνοδεύεται από ένα βιβλίο 48 σελίδων με κολλάζ του Stevens, ο οποίος σχεδίασε και το εξώφυλλο.

Ο Stevens πρόσφατα αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο Guillain-Barré, ένα αυτοάνοσο νόσημα που επιτίθεται στο νευρικό σύστημα. Η διάγνωση αυτή απέτρεψε τον καλλιτέχνη από την προώθηση του νέου του δίσκου, γι’ αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάποια σχετική περιοδεία.