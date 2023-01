Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο First Two Pages Of Frankenstein;

Τη δισκογραφική τους επιστροφή με το First Two Pages Of Frankenstein ανακοίνωσαν και επίσημα οι National, κυκλοφορώντας μαζί το νέο τους single με τίτλο “Tropic Morning News”. Ο δίσκος του αγαπημένου συγκροτήματος θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου από τη 4AD, ενώ όπως ήδη γνωρίζαμε μέσα από σχετικά teases, Taylor Swift, Phoebe Bridgers και Sufjan Stevens θα συμμετέχουν με συνεργασίες τους.

Co-written με τη σύζυγο του Matt Berninger, Carin Besser, το κομμάτι “Tropic Morning News” τιτλοφορείται με μια φράση που η Besser σκαρφίστηκε για να περιγράψει μια προβληματική συνήθεια της σύχγρονης εποχής, το λεγόμενο doomscrolling.

Σύμφωνα με τον Berninger, ο δίσκος καθυστέρησε να ηχογραφηθεί λόγω του ότι ο ίδιος πέρασε μια «μελανή» περίοδο, όπου δεν μπορούσε να σκεφτεί στίχους και μελωδίες για νέα κομμάτια.

«Καταφέραμε να επιστρέψουμε όλοι μαζί και να προσεγγίσουμε τα πάντα από μια διαφορετική σκοπιά, και χάρη σε αυτό φτάσαμε σε ένα σημείο που μοιάζει με μια νέα περίοδο για τη μπάντα» δήλωσε σχετικά ο κιθαρίστας και πιανίστας της μπάντας, Bryce Dessner.

Δείτε την full track list πιο κάτω:

‘Once Upon A Poolside’ (feat. Sufjan Stevens)

‘Eucalyptus’

‘New Order T-Shirt’

‘This Isn’t Helping’ (feat. Phoebe Bridgers)

‘Tropic Morning News’

‘Alien’

‘The Alcott’ (feat. Taylor Swift)

‘Grease In Your Hair’

‘Ice Machines’

‘Your Mind Is Not Your Friend’ (feat. Phoebe Bridgers)’

‘Send For Me’

Οι National ανακοίνωσαν επίσης τη διεξαγωγή μας Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής περιοδείας για τους επόμενους μήνες. Στο πλευρό τους θα βρεθούν οι Soccer Mommy, The Beths και Bartees Strange.

Δείτε τη λίστα με τα ανακοινωμένα dates τους πιο κάτω:

Μάιος

20 – Chicago Auditorium Theatre *

21 – Chicago Auditorium Theatre *

24 – Washington The Anthem *

26 – Boston Calling Festival

28 – Bottlerock Festival

30 – Los Angeles Greek Theatre *

Ιούνιος

2 – Troutdale McMenamins Edgefield *

3 – Troutdale McMenamins Edgefield *

4 – Redmond Marymoor Park *

5 – Burnaby Festival Lawn at Deer Lake Park *

Αύγουστος

1 – The Met Philadelphia ~

3 – New Haven Westville Music Bowl ~

7 – The Fillmore Detroit ~

8 – Madison The Sylvee ~

9 – Minneapolis The Armory ~

11 – Denver Mission Ballroom ~

15 – Nashville Ascend Amphitheater ~

16 – Atlanta Cadence Bank Amphitheatre at Chastain Park ~

18 – New York Madison Square Garden με special guest την Patti Smith και τη μπάντα της

Σεπτέμβριος

21 – Dublin 3 Arena *

23 – Leeds First Direct Arena *

24 – Glasgow OVO Hydro Arena *

26 – London Alexandra Palace *

29 – Amsterdam Ziggo Dome ^

30 – Berlin Max-Schmeling-Halle ^

Οκτώβριος

1 – Munich Zenith ^

4 – Madrid WiZink Center ^

5 – Porto Super Bock Arena ^

6 – Lisbon Campo Pequeno ^

Support:

*Soccer Mommy

~The Beths

^ Bartees Strange