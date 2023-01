Την κυκλοφορία ενός archival box set με όλες τις δουλειές της καριέρας τους ανακοίνωσαν οι Neutral Milk Hotel, με το indie rock project του Jeff Mangum να δημοσιοποιεί με αυτήν την ευκαιρία το ακυκλοφόρητο single του με τίτλο “Little Birds”. Η συλλογή με τίτλο The Collected Works of Neutral Milk Hotel αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου από την Merge.

Η συλλογή που θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο περιλαμβάνει τα δύο full-length LPs του συγκροτήματος, On Avery Island του 1996 και In the Aeroplane Over the Sea του 1998, όπως και δύο 10ιντσα EPs, τρία 7ιντσα singles και ένα αποκλειστικό 12ιντσο picture disc του concert album Live at Jittery Joe’s, στο οποίο καταγράφεται μια εμφάνιση του συγκροτήματος από το 1997, που κυκλοφόρησε επίσημα το 2001.

Με την κυκλοφορία του Collected Works πραγματοποιείται και το ψηφιακό ντεμπούτο πολλών κομματιών του συγκροτήματος που στο παρελθόν ήταν self-released, όπως και των ακυκλοφόρητων μέχρι σήμερα ηχογραφήσεων των singles “Little Birds”, “You’ve Passed” και “Where You’ll Find Me Now”. Στην κυκλοφορία περιλαμβάνεται και το 7ιντσο single των “Holland, 1945” / “Engine” σε μαύρο βινύλιο και με νέο artwork.

Το “Little Birds” αποτελεί το πρώτο δείγμα από το Neutral Milk Hotel box set και γράφτηκε όταν ο Mangum ήρθε αντιμέτωπος με έναν κύρηκα του δρόμου που τασσόταν ενάντια στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Το εν λόγω κομμάτι είχε αποκτήσει μυθικό status στον κατάλογο του συγκροτήματος, μιας που η μόνη εκδοχή που το κοινό είχε στη διάθεσή του ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση του 1998.

Ακούστε το “Little Birds” εδώ:

The Collected Works of Neutral Milk Hotel Tracklist:

In the Aeroplane Over the Sea

King of the Carrot Flowers Pt. 1 King of Carrot Flowers Pts. 2 & 3 In the Aeroplane Over the Sea Two-Headed Boy Fool Holland, 1945 Communist Daughter Oh Comely Ghost [untitled] Two-Headed Boy Pt. 2

On Avery Island

Song Against Sex You’ve Passed Someone Is Waiting A Baby for Pree Marching Theme Where You’ll Find Me Now Avery Island/April 1st Gardenhead/Leave Me Alone Three Peaches Naomi April 8th Pree-Sisters Swallowing a Donkey’s Eye

Ferris Wheel on Fire

Oh Sister (1995) Ferris Wheel on Fire (1993) Home (1992) April 8th (1992) I Will Bury You in Time (1994) Engine (1993) A Baby for Pree/Glow into You (1995) My Dream Girl Don’t Exist (Live) [1992]

Everything Is

Everything Is Here We Are (For W. Cullen Hart) Unborn Tuesday Moon Ruby Bulb Snow Song Aunt Eggma Blow Torch

“Little Birds” 7-inch

Little Birds (Live) [1998] Little Birds (Studio Demo) [1998]

“You’ve Passed” 7-inch

You’ve Passed (Alternate Version) Where You’ll Find Me Now (Alternate Version)

“Holland, 1945” 7-inch

Holland, 1945 Engine

Live at Jittery Joe’s