30 ολόκληρα χρόνια από τη μεγάλη τους επιτυχία “Missing” και 24 από την τελευταία τους κυκλοφορία, οι Everything But the Girl (κατά κόσμον Ben Watt και Tracey Thorn) επιστρέφουν στις 21 Απριλίου με νέο άλμπουμ. Πρώτο δείγμα του Fuse, όπως θα λέγεται ο δίσκος, το single “Nothing Left to Lose” το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 10 Ιανουαρίου.

Το δίδυμο από την Αγγλία πάτησε παύση εργασιών το 2000, και μόλις τον Μάρτιο του 2021 αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή για νέο δίσκο. «Η ειρωνία είναι ότι ο ήχος στον οποίο καταλήξαμε σε αυτό το άλμπουμ είναι το τελευταίο πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε.», δήλωσε η Tracey Thorn. «Γνωρίζαμε, βέβαια, την πίεση που προκύπτει όταν κάνεις comeback μετά από τόσο καιρό, οπότε προσπαθήσαμε να είμαστε ανοιχτοί, περιπετειώδεις, αβέβαιοι για την κατεύθυνση, με θετική προδιάθεση απέναντι στο καινούργιο.»

«Γεμίσαμε ενθουσιασμό. Μια φυσική δυναμική σχηματίστηκε. Ανταλλάξαμε λιγοστές κουβέντες και βλέμματα και αρχίσαμε να γράφουμε μαζί, ενστικτωδώς. Αυτό που προέκυψε ήταν περισσότερο από δύο εαυτούς μαζί. Έγινε άλλο πράγμα, έγινε Everything But the Girl.» πρόσθεσε ο Watt.

Ακούστε παρακάτω το “Nothing Left to Lose” και δείτε το artwork και το tracklist του Fuse.

Fuse Artwork:

Fuse Tracklist:

01. Nothing Left to Lose

02. Run a Red Light

03. Caution to the Wind

04. When You Mess Up

05 .Time and Time Again

06. No One Knows We’re Dancing

07. Lost

08. Forever

09. Interior Space

10. Karaoke

Κεντρική φωτογραφία: Edward Bishop