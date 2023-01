Στα 78 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός κιθαρίστας, Jeff Beck, έχοντας προσβληθεί πρόσφατα από βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα. Η ανακοίνωση του θανάτου του πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου μέσα από σχετικό statement του εκπροσώπου του.

«Εκ μέρους της οικογένειάς του, μοιραζόμαστε με βαθιά και προφανή θλίψη τα νέα του θανάτου του Jeff Beck. Έχοντας ξαφνικά προβληθεί από βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα, πέθανε ειρηνικά χθες. Η οικογένειά του ζητά ιδιωτικότητα όσο επεξεργάζεται αυτή την μεγάλη απώλεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Beck έγινε αρχικά γνωστός μέσα από το συγκρότημα των Yardbirds, στους οποίους και μπήκε το 1965, αντικαθιστώντας τον Eric Clapton. Αν και ο ίδιος παρέμεινε σε αυτούς για μόλις 20 μήνες, το πέρασμά του από τον συγκρότημα υπήρξε καθοριστικό για την πορεία και των δύο, έχοντας ηχογραφήσει μαζί τους τα περισσότερα από τα Top 40 hits της καριέρας τους, συμπεριλαμβανομένων των “Over Under Sideways Down” και “Shapes Of Things”.

Έπειτα από τον μοναδικό δίσκο μαζί τους, το Roger The Engineer του 1966, ο Beck απολύθηκε από το συγκρότημα εξαιτίας του ότι εξαφανιζόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής τους περιοδείας. Ο ίδιος δημιούργησε αμέσως μετά το Jeff Beck Group μαζί με τους Rod Stewart, Ronnie Wood και άλλους μουσικούς.

Το Jeff Beck Group κυκλοφόρησε τέσσερις δίσκους – το Truth του 1968, το Beck-Ola του 1969, Rough And Ready του 1971 και το Jeff Beck Group του 1972 – προτού διαλυθεί στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Οι Stewart και Wood συμμετείχαν μόλις στους δύο πρώτους δίσκους, αποχωρώντας το 1970 για να δημιουργήσουν τους Small Faces. Ο Beck προχώρησε σε ένα διάλυμα από τη μπάντα έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα, όμως βρήκε νέο line-up για τους δύο τελευταίους δίσκους της. Το 2019, Beck και Stewart επανενώθηκαν στη σκηνή του Hollywood Bowl για να θυμηθούν τις παλιές εποχές που έπαιζαν μαζί μουσική.

Το 1975 ο Jeff Beck συνέχισε solo την καριέρα του, ηχογραφώντας τον πρώτο του δίσκο, Blow By Blow, μαζί με τον παραγωγό των Beatles, George Martin. Ο δίσκος βρέθηκε τότε στο Top 10 των ΗΠΑ.

Πριν εκείνος βρεθεί στους Yardbirds, ο Beck συμμετείχε στους Screaming Lord Sutch And The Savages και τους Nightshift.

Τα επόμενα χρόνια, ο Beck συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του πενταγράμμου, από τον Nile Rodgers μέχρι τον Mick Jagger, συμμετέχοντας μάλιστα στο solo album του τελευταίου από το 1987 με τίτλο Primitive Cool. Συνεργάστηκε ακόμη με τους Roger Waters, Jon Bon Jovi, Imogen Heap και Ozzy Osbourne, ενώ συμμετείχε σε κοινή περιοδεία με τον Brian Wilson των Beach Boys, με τον οποίο σκόπευε να δημιουργήσει έναν δίσκο που τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Ο Beck θεωρούνταν ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, με τον ίδιο να έχει ασφαλίσει μάλιστα τα δάχτυλα των χεριών του για το ποσό των 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος βοήθησε στη διαμόρφωση της κιθαριστικής μουσικής της δεκαετίας του ’60 και έπειτα, αφήνοντας για πάντα το στίγμα του στα μουσικά είδη της jazz-rock και fusion, του rock’n’roll και πολλών ακόμη.

Εισήχθη στο Rock And Roll Hall Of Fame δύο φορές στην καριέρα του – μία με τους Yardbirds το 1992 αλλά και ως solo καλλιτέχνης το 2009. Η εισαγωγή του τη δεύτερη φορά πραγματοποιήθηκε από τον Jimmy Page των Led Zeppelin.

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του κέρδισε οκτώ βραβεία Grammy, με το πρώτο να έρχεται το 1985 για την κατηγορία Best Rock Instrumental Performance στο “Escape”.

Πρόσφατα, ο Beck συμμετείχε σε μια αμερικανική περιοδεία με τον Johnny Depp, έπειτα από την κυκλοφορία του collaborative δίσκου τους με τίτλο 18 τον Ιούλιο του 2022.

Τον Beck αποχαιρέτησαν δεκάδες εμβληματικοί καλλιτέχνες με δηλώσεις τους στα κοινωνικά μέσα, όπως ο Jimmy Page, ο Ozzy Osbourne, ο Gene Simmons και πολλοί ακόμη.

Δείτε μερικά από τα σχετικά tributes πιο κάτω:

