Ακόμη μια χριστουγεννιάτικη διασκευή από την ετήσια παράδοση που ο ίδιος ακολουθεί ευλαβικά παρουσίασε ο Mac DeMarco, τραγουδώντας αυτή τη φορά το “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”.

Γραμμένο από τη Meredith Willson, το “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” έγινε παγκοσμίως επιτυχία το 1951 όταν τραγουδήθηκε από τον Perry Como και τις Fontane Sisters, μαζί με τους Mitchell Ayres & His Orchestra. Ο Bing Crosby επίσης κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά μια διασκευή του κομματιού, ενώ δεκαετίες αργότερα, οι Johnny Mathis και Michael Bublé παρουσίασαν στο κοινό και τα δικά τους επιτυχημένα covers.

Η εκτέλεση του DeMarco για το “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” διαθέτει jazzy προσθήκες με το signature πιάνο του κομματιού, ενώ ο ίδιος παρουσιάζει και μια άκρως fun προσέγγιση στο μουσικό video του, φορώντας μια φουσκωτή στολή Άγιου Βασίλη και κάνοντας βόλτες με τη μηχανή στους ηλιόλουστους δρόμους του Los Angeles.

Η προηγούμενη γιορτινή διασκευή του DeMarco ήταν το “I’ll Be Home for Christmas”, ενώ πριν από αυτό είχε παρουσιάσει στο κοινό και τα “Santa Claus Is Coming to Town” και “Have Yourself a Merry Little Christmas”.