H δισκογραφική επιστροφή των Metallica είναι και επίσημα γεγονός και οι λάτρεις της metal έχουν πλέον να περιμένουν νέα δουλειά από το ιστορικό συγκρότημα που διαμόρφωσε ολόκληρη την εν λόγω σκηνή.

Έξι χρόνια μετά το Hardwired...To Self Destruct, οι Metallica έδωσαν στη δημοσιότητα το ολοκαίνουριο single "Lux Æterna", του οποίου το video clip μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

Το κομμάτι θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο 72 Seasons που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου 2023.

⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA — Metallica (@Metallica) November 28, 2022

Σχολιάζοντας τον ενδέκατο ολοκληρωμένο δίσκο της μπάντας, ο James Hetfield δήλωσε μεταξύ άλλων πως με τον τίτλο εννοούνται τα 18 πρώτα χρόνια της ζωής μας υπό τη μορφή των «αληθινών, ή μη, εαυτών μας»:

«To concept επικεντρώνεται στο πώς μας έλεγαν ποιοι είμαστε οι γονείς μας. Θεωρώ πως το πιο ενδιαφέρον μέρος αυτής της συζήτησης είναι η μελέτη του πως διατηρούνται κάποια θεμελιώδη πιστεύω μας μέχρι και σήμερα, καθώς και πώς επηρεάζεται η αντίληψή του κόσμου που έχουμε στο παρόν».

Δείτε πιο κάτω το εξώφυλλο και το tracklist του δίσκου, καθώς και τις ημερομηνίες της επικείμενης παγκόσμιας περιοδείας των Metallica στα πλαίσια της προώθησης του επερχόμενου άλμπουμ παρακάτω. Και μην σταματάτε να ελπίζετε: ίσως αυτό το καλοκαίρι να τους απολαύσουμε και στα μέρη μας σε γνωστό και αγαπημένο φεστιβάλ δίπλα στη θάλασσα…

72 Seasons tracks:

01 72 Seasons

02 Shadows Follow

03 Screaming Suicide

04 Sleepwalk My Life Away

05 You Must Burn!

06 Lux Æterna

07 Crown of Barbed Wire

08 Chasing Light

09 If Darkness Had a Son

10 Too Far Gone?

11 Room of Mirrors

12 Inamorata