Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας των Dr. Feelgood, Wilko Johnson, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός και εκτός του μουσικού στερεώματος μέσα από τον ρόλο του Ser Ilyn Payne στο Game of Thrones.

Η είδηση του θανάτου του Johnson γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου μέσα από ανάρτηση στα social media του ίδιου, με εκπρόσωπό του να αναφέρει ότι εκείνος πέθανε στο σπίτι του στις 21 Νοεμβρίου.

Γεννημένος με το όνομα John Peter Wilkinson στο Essex της Βρετανίας, ο Johnson έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’70 ως κιθαρίστας των Dr. Feelgood, οι οποίοι διακρίνονταν τότε για τον γεμάτο κρουστά ήχο τους. Οι Dr. Feelgood κυκλοφόρησαν τρία studio albums κατά τη διάρκεια της μικρής τους διάρκειας ως συγκρότημα, αλλά και τον ζωντανό δίσκο του 1976 με τίτλο Stupidity, που θα βρισκόταν τότε στην κορυφή των UK album charts.

Το κιθαριστικό στυλ του Johnson όπως και ολόκληρη η δουλειά των Dr. Feelgood θα θεωρείτο early influence ολόκληρης της Βρετανικής punk σκηνής που θα αναπτυσσόταν το επόμενο διάστημα, με τον John Lydon των Sex Pistols και τον Paul Weller των Jam να τους κατονομάζουν ως σημαντικότατα ονόματα της μουσικής της περιόδου.

Το 2013, ο Johnson διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας που βρισκόταν ήδη τότε στο τέταρτο στάδιο, για να επαναδιαγνωστεί λίγο καιρό μετά με νευροενδοκρινικό παγκρεατικό όγκο, ο οποίος είναι λιγότερο επιθετικός. Την επόμενη χρονιά, ο ίδιος προχώρησε σε εγχείρηση αφαίρεσης του όγκου, ανακοινώνοντας έπειτα ότι είχε ξεπεράσει τον καρκίνο.

Όταν οι παραγωγοί του Game of Thrones είδαν τον Johnson στο Dr. Feelgood biopic του 2009, Oil City Confidential, του ζήτησαν αμέσως να ερμηνεύσει τον χαρακτήρα του Ser Ilyn Payne, ο οποίος και εμφανίστηκε σε τέσσερα επεισόδια στις δύο πρώτες σεζόν της επιτυχημένης σειράς.

Ο Johnson υπήρξε παντρεμένος με την childhood sweetheart του, την Irene Knight, με την οποία απέκτησαν δύο γιους. Ο ένας από αυτούς, ο Simon Johnson, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στο μουσικό πεντάγραμμο, παίζοντας κιθάρα στο συγκρότημα Eight Rounds Rapid.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

