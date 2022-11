Το πολυτάλαντο φαινόμενο από την Γαλλία, Christine and the Queens, κυκλοφορεί το ολοκαίνουριο Redcar les adorables étoiles

Το πολυτάλαντο φαινόμενο από την Γαλλία, Christine and the Queens, μας παρουσιάζει το νέο της project, Redcar, με τη νέα κυκλοφορία του album Redcar les adorables étoiles.

«Το Redcar είναι μόνη η αρχή. Και είναι όπερα», δηλώνει η ίδια η Christine and the Queens. Το Redcar είναι μια νέα era της Christine and the Queens, με 13 ολοκαίνουργια τραγούδια σε μίξη του Αμερικανού παραγωγού, Mike Dean (Jay Z, Lana Del Rey).

Το Redcar είναι το act αυτό που μας παρουσιάζει η καλλιτέχνιδα live στη σκηνή και που έχει ήδη εντυπωσιάσει με δύο καταπληκτικές εμφανίσεις στο Παρίσι, τις προηγούμενες ημέρες.

Redcar les Adorables Étoiles tracklisting:

Ma bien aimée bye bye Tu sais ce qu’il me faut la chanson du chevalier rien dire la clairefontaine les étoiles Mémoire des ailes looking for love my birdman combien de temps je te vois enfin angelus les âmes amantes

Βρείτε και ακούστε το ψηφιακά εδώ: