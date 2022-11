Κυκλοφόρησε και επίσημα το trailer του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ για τα Abbey Road Studios, If These Walls Could Sing, το οποίο και αναμένεται να προσγειωθεί στην πλατφόρμα του Disney+ στις 16 Δεκεμβρίου.

Βασισμένο σε μια συζήτηση με τους Paul McCartney, Elton John, George Lucas, Noel Gallagher και πολλούς ακόμη, το ντοκιμαντέρ της Mary McCartney, κόρης του Paul McCartney, παρακολουθεί την ιστορία ενός από τα σημαντικότερα μουσικά στούντιο στην ιστορία του πενταγράμμου, που υπήρξε για πληθώρα μουσικών το δεύτερο σπίτι τους.

«Όταν μπαίνεις σε ένα μέρος με τόση ιστορία μέσα του, είναι κάπως ιερό με έναν τρόπο» αναφέρει ο Elton John στην αρχή του trailer. «Ο κόσμος θέλει να έρθει εδώ. Θέλουν να ακούσουν τον ήχο της Abbey Road».

Δείτε εδώ το trailer: