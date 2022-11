Σε livestream πρόκειται να προβληθεί η τελευταία συναυλία της καριέρας του Elton John στις ΗΠΑ, με τον καλλιτέχνη να εμφανίζεται στη σκηνή για την farewell συναυλία του μαζί με τις Dua Lipa, Kiki Dee και Brandi Carlile.

Η συναυλία με τίτλο Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium αναμένεται να stream-αριστεί αποκλειστικά από το Disney+ την Κυριακή 20 Νοεμβρίου κι αυτή θα αποτελεί την τελευταία φορά που ο εμβληματικός καλλιτέχνης ανεβαίνει τη σκηνή για live dates στην αμερικανική ήπειρο.

Lipa, Dee και Carlile θα συμμετέχουν στην performance του καλλιτέχνη στο στάδιο του Los Angeles, όμως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται μαζί του: η

Lipa είχε τραγουδήσει μαζί του το single “Cold Heart” για τον δίσκο The Lockdown Sessions του 2021, ενώ η Dee συμμετείχε στη Νο 1 επιτυχία του 50 χρόνια πριν με τίτλο “Don’t Go Breaking My Heart”. Η Carlile συμμετείχε επίσης στο The Lockdown Sessions, μέσα από το κομμάτι “Simple Things”.

Η συναυλία πρόκειται να ξεκινήσει με το Countdown To Elton Live, που θα περιλαμβάνει ευχές από διάσημους φίλους του John και συνεντεύξεις τον ίδιων στο σύζυγό του, David Furnish.

Δείτε το trailer του επικείμενου livestream εδώ:

Η μεγάλη περιοδεία του John, Farewell Yellow Brick Road, θα συνεχιστεί στην Ευρώπη τον Μάρτιο του 2023 μετά την ολοκλήρωση των stadium tour dates του ίδιου σε Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.