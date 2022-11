Λίγες εβδομάδες πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία τους στο Fuzz Club, οι Shame ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου δίσκου τους με τίτλο "Food For Worms" στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Μετά το καταπληκτικό ντεμπούτο "Songs Of Praise" του 2018, και της ιδανικής συνέχειας του "Drunk Tank Pink" (2021) οι Βρετανοί indie rockers επιστρέφουν με δέκα νέα τραγούδια, «μια γιορτή της ζωής, μια ωδή στη φιλία, η Lamborghini των δίσκων της μπάντας» όπως δηλώνει ο frontman της μπάντας, Charlie Steen!



Το "Fingers Of Steel" είναι το πρώτο single. Δείτε το σουρεαλιστικό video του:

Ένα ταξίδι στην υπερφόρτωση των social media, με τον Charlie Steen, σχολιάζει αστειευόμενος (;): «Εγωκεντρισμός, αυτοταπείνωση και θάνατος, όλα σε μια ερμηνεία Οσκαρικών προδιαγραφών. Κανείς δεν έχει κάνει video σαν αυτό! Σκεφτείτε την "Casablanca" αλλά με χρώμα και ακόμα καλύτερη...»

Tracklisting:

1. Fingers Of Steel

2. Six-Pack

3. Yankees

4. Alibis

5. Adderall

6. Orchid

7. The Fall Of Paul

8. Burning By Design

9. Different Person

10. All The People

Την παραγωγή ανέλαβε ο εμβληματικός Flood ((New Order, U2, Nine Inch Nails, Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds, PJ Harvey, Foals, The Smashing Pumpkins, The Killers μεταξύ πολλών).

Οι συναρπαστικοί Shame έρχονται την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, για μια βραδιά γεμάτη post–punk ενέργεια, ένταση και δυναμισμό και πολλά νέα τραγούδια.



Πάρε τώρα το εισιτήριό σου: