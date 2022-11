Έναν νέο δίσκο πρόκειται να κυκλοφορήσει ο Iggy Pop, ο οποίος και θα φέρει τον τίτλο Every Loser. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Ιανουαρίου από την Atlantic Records σε συνεργασία με τον παραγωγό Andrew Watt και την εταιρεία του, Gold Tooth Records. Ο δίσκος περιλαμβάνει το πρόσφατο single του Iggy Pop, “Frenzy”, μαζί με συνεργασίες με τον Watt, τον Duff McKagan των Guns N’ Roses, τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers και πολλούς ακόμη. Δείτε πιο κάτω την tracklist και το artwork του δίσκου, σε σχέδιο Raymond Pettibon.

Το Every Loser αποτελεί το follow-up του Free από το 2019. Συζητώντας για το νέο LP σε συνέντευξη τύπου, ο Iggy Pop ανέφερε: «Οι μουσικοί είναι άτομα που γνωρίζω από τότε που ήταν παιδιά και η μουσική θα σας διαλύσει».

Ο Andrew Watt πρόσθεσε: «Ο Iggy Pop είναι ένα γαμημένο είδωλο. Ένας true original. Ο τύπος εφηύρε το stage dive…. Ακόμη δεν το πιστεύω ότι με άφησε να κάνουμε μαζί έναν δίσκο. Είναι τιμή μου. Δεν θα μπορούσα να γίνω πιο cool απ’ ό,τι τώρα. Αυτός ο δίσκος δημιουργήθηκε για να ακούγεται δυνατά, όσο περισσότερο φτάνει το στερεοφωνικό σας. Ανεβάστε την ένταση και κρατήστε την ψηλά».

Every Loser:

01 Frenzy

02 Strung Out Johnny

03 New Atlantis

04 Modern Day Rip Off

05 Morning Show

06 The News for Andy

07 Neo Punk

08 All the Way Down

09 Comments

10 My Animus Interlude

11 The Regency