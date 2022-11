Το “Smells Like Teen Spirit” των Nirvana διασκεύασαν πρόσφατα οι Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι και έκλεισαν ένα benefit concert για το Silverlake Conservatory of Music το Σάββατο που μας πέρασε.

Ο frontman των Chili Peppers, Anthony Kiedis, ερμήνευσε την πρώτη στροφή του κομματιού με το κεφάλι του καλυμμένο με ένα μπλουζάκι, προτού να περάσει το μικρόφωνο στον κιθαρίστα τους, John Frusciante, ο οποίος και τραγούδησε το κλασικό ρεφραίν του.

Οι Chili Peppers υπενθύμισαν στο κοινό σε πρόσφατη εμφάνισή τους στο Howard Stern Show, ότι πίσω στο 1991, οι ίδιοι είχαν περιοδεύσει μαζί με τους Nirvana. «Θυμάμαι να αισθάνομαι ότι, ξέρεις, υπάρχουν καλές μπάντες, υπάρχουν όμως και οι Nirvana, οι οποίοι κουβάλαγαν μια στιβαρή μαγεία, ένα συναίσθημα ότι πρόκειται για μια ισχυρή παρουσία που πρέπει κανείς να σέβεται», ανέφερε τότε ο Flea.

Από την πλευρά του, ο Kiedis παραδέχθηκε ότι ήταν υπερβολικά αγχωμένος δίπλα στον Kurt Cobain, γιατί θαύμαζε τη δουλειά του και γιατί ο Cobain «δεν ήταν ο τύπος που θα συζητούσε το ότι ήταν frontman, ήταν απλά ντροπαλός μέσα στην ενέργειά του».

Πρόσφατα, οι Red Hot Chili Peppers ανακηρύχθηκαν η πρώτη rock μπάντα εδώ και 17 χρόνια με δύο No. 1 albums σε έναν ημερολογιακό χρόνο, χάρη στους δίσκους τους Unlimited Love και Return of the Dream Canteen.