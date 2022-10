Επανενώνονται και επίσημα οι Pulp το 2023, με το συγκρότημα να σκοπεύει να βγει σε tour δίνοντας headlining συναυλίες μόνο του, αλλά και συμμετέχοντας σε διάφορα μουσικά festival.

Οι Britpop icons πρόκειται να βγουν στην “This is What We Do For an Encore Tour”, δίνοντας hometown συναυλίες στο Sheffield, μια τεράστια συναυλία στο Finsbury Park του Λονδίνου, αλλά και συμμετέχοντας στο TRNSMT Festival της Γλασκόβης, όπως και στο Latitude Festival του Suffolk μεταξύ άλλων.

Τα εισιτήρια της περιοδείας τους πρόκειται να γίνουν διαθέσιμα την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου από την Ticketmaster.

Έχοντας χωρίσει τους δρόμους τους εδώ και μια δεκαετία, οι Pulp επανενώθηκαν για περιοδεία το 2011 και 2012. Τώρα, μια δεκαετία αργότερα, το συγκρότημα τους ευφυούς Jarvis Cocker αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή για ακόμη μια φορά.

«Ένα encore πραγματοποιείται όταν το κοινό κάνει αρκετό θόρυβο ώστε να φέρει τη μπάντα πίσω στη σκηνή», έγραψε το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του για το reunion. «Γι’ αυτό παίζουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το 2023. Ως εκ τούτου, ελάτε και κάντε θόρυβο. Τα λέμε εκεί».

Το reunion lineup του συγκροτήματος θα περιλαμβάνει τον frontman Jarvis Cocker, την keyboardist Candida Doyle, τον drummer Nick Banks και τον κιθαρίστα Mark Webber. Ο μπασίστας Steve Mackey δεν αναμένεται να συμμετάσχει, συνεχίζοντας τη δουλειά του στη μουσική, τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία.

Pulp 2023 Tour Dates:

05/26 – Bridlington, UK @ Bridlington Spa

05/28 – Warrington, UK @ Neighbourhood Weekender

06/09 – Dublin, IE @ St Anne’s Park

07/01 – London, UK @ Finsbury Park

07/07 – Glasgow, UK @ TRNSMT Festival

07/09 – Scarborough, UK @ Open Air Theatre

07/11 – Cardiff, UK @ International Arena

07/14 – Sheffield, UK @ Utilita Arena

07/15 – Sheffield, UK @ Utilita Arena

07/21 – Suffolk, UK @ Latitude Festival