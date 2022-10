Την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, Bonfire of Teenagers, ανακοίνωσε ο Morrissey, ο οποίος και θα βρεθεί στα δισκοπωλεία τον Φεβρουάριο του 2023.

Το Bonfire of Teenagers ηχογραφήθηκε στο Los Angeles με τον παραγωγό Andrew Watt, ενώ στα 11 κομμάτια του, ο Morrissey συνεργάζεται με λαμπερά ονόματα όπως αυτά των Miley Cyrus, Iggy Pop, Chad Smith και Flea των Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer και Jesse Tobias.

Δείτε πιο κάτω τον Morrissey να ερμηνεύει το title track του δίσκου κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας.

Το Bonfire of Teenagers αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Capitol Records σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο τραγουδιστής δεν φαίνεται πως έχει αυτή την περίοδο κάποιο δισκογραφικό συμβόλαιο. Η Capitol έχει επίσης το δικαίωμα κυκλοφορίας προηγούμενων δίσκων του Morrissey, συμπεριλαμβανομένων των Southpaw Grammar, You Are The Quarry, Ringleader of the Tormentors, Years of Refusal και World Peace is None of Your Business.

Bonfire of Teenagers Tracklist: