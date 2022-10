O Kadebostany κυκλοφορεί το τελευταίο του single για το 2022, το κομψό και λαμπερό “Lovelace”, ένα συναισθηματικό και όμορφο pop τραγούδι το οποίο γεφυρώνει την folk με την ηλεκτρονική μουσική.

Με τα ηλεκτρονικά beats, τις folk μελωδίες και τους συναισθηματικούς στίχους, το “Lovelace” αναδεικνύει τον εθιστικό signature ήχο του παραγωγού/συνθέτη Guillaume de Kadebostany, τον οποίο ντύνει με την ονειρική φωνή της η Ελληνίδα avant pop τραγουδίστρια, VASSIŁINA. Και με τη συνοδεία ενός ονειρoπόλου video, το “Lovelace” πρόκειται να γίνει ο απόλυτος electro-folk ύμνος του Φθινοπώρου.

Δείτε το official video του “Lovelace” εδώ:

Μερικές λεπτομέρειες για τους καλλιτέχνες:

- O Guillaume de Kadebostany γνωρίστηκε με την VASSIŁINA κατά τη διάρκεια ενός sold out show του, στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2021. Μερικούς μήνες αργότερα ηχογράφησαν το “Lovelace” στο Παρίσι.

-Με καταγωγή από την Ελλάδα και έδρα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου, η μουσικός παραγωγός/ songwriter VASSIŁINA ξεχωρίζει για τη μίξη pop aesthetics με dark electronic επιρροές. Με έντονα delay στις φωνές, field-recordings και μελαγχολικές πολυφωνίες η VASSIŁINA κέρδισε γρήγορα την ευρωπαϊκή dance σκηνή στις δύο περιοδείες στης σε Βρετανία και Ιταλία.

- Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Sony CSL’s studio του Παρισιού, ένα studio που ειδικεύεται στην τεχνολογία AI για να δημιουργεί μουσική. Ο Guillaume de Kadebostany έχει πρόσβαση σε εργαλεία μέσω της τεχνολογίας αυτής, ώστε να πειραματίζεται με ήχους και ηχητικές υφές.

- Το “Lovelace” αποτελεί το τελευταίο single του Kadebostany για το 2022. Tο τραγούδι σηματοδοτεί το τέλος μίας σειράς από συνεχόμενες επιτυχίες που κυκλοφόρησαν από το 2020 (“Baby I’m Ok” από το “DRAMA - Act1”, “Take Me To The Moon”, “Wild in Secret”, “Two Lovebirds in a Cage” και “Another Sunrise”) έως σήμερα, ενώ θα ακολουθήσει στις αρχές του 2023 το πολυαναμενόμενο 4ο studio album του, το οποίο περιλαμβάνει ακόμα δυο συνεργασίες με την VASSIŁINA.

Photocredit: VASSILINA by Stephie Grape