Ο Damon Galgut, συγγραφέας του βιβλίου Η υπόσχεση, που τιμήθηκε με το βραβείο Booker για το 2021, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ώρα 20:30, o Damon Galgut θα βρίσκεται στο Public Café Συντάγματος για να συζητήσει για το βιβλίο του με τον δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο και τη μεταφράστρια Κλαίρη Παπαμιχαήλ, για να απαντήσει στις ερωτήσεις των αναγνωστών και να υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Τη συζήτηση θα μεταφράζει ο συγγραφέας Βαγγέλης Γιαννίσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, ο Damon Galgut θα επισκεφθεί και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Στέφανο Τσιτσόπουλο στο Public στην Τσιμισκή.

Στην Υπόσχεση ο Galgut μας αφηγείται μια ιστορία στη Νότια Αφρική την περίοδο που η χώρα βγαίνει από το Απαρτχάιντ. Μια οικογένεια λευκών χωρίζεται και ενώνεται από το 1986 μέχρι σήμερα, κάθε φορά με αφορμή μια κηδεία. Καθώς η ζωή κυλά, η χώρα αλλάζει και μια υπόσχεση μένει ανεκπλήρωτη, σύμβολο της υπόσχεσης της Ιστορίας που δεν τηρείται για τη Νότια Αφρική. Πρόκειται για μια πανανθρώπινη ιστορία για τις κληρονομιές που μας βαραίνουν, τις οικογένειες που μισιούνται και αγαπιούνται με το ίδιο πάθος, τις υποσχέσεις πάνω στις οποίες χτίζονται οι ζωές, οι οικογένειες και τα έθνη. Αλλά είναι επίσης μια ιστορία για τη γη που γίνεται μήλον της έριδος και θέατρο των βασάνων μας, μέχρι να μας δεχτεί όλους, δίκαιους και άδικους, στην αγκαλιά της.

Ο Damon Galgut είναι Νοτιοαφρικανός μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1963 στην Πρετόρια και εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα σε ηλικία δεκαεπτά ετών. Ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για το βραβείο Booker το 2003 με το έργο του The Good Doctor (Ο καλός γιατρός, Ωκεανίδα 2005) και για δεύτερη φορά το 2010 με το μυθιστόρημα In a Strange Room. H υποψηφιότητά του με την Υπόσχεση ήταν η τρίτη και τυχερή. Χάρη σε αυτήν ο Galgut έγινε ο τρίτος Νοτιοαφρικανός συγγραφέας που τιμάται με το βραβείο Booker μετά την Nadine Gordimer και τον J. M. Coetzee. Το πρόσφατο μυθιστόρημά του Arctic Summer ήταν υποψήφιο για τα βραβεία Walter Scott και Folio, ενώ το έργο του The Quarry μεταφέρθηκε το 2020 στον κινηματογράφο. Σήμερα ζει και εργάζεται στο Κέιπ Τάουν. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί συνολικά σε δεκαέξι γλώσσες.