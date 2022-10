Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, The Car, οι Arctic Monkeys έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο concert film των ίδιων, γυρισμένο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο Kings Theatre του Brooklyn στις 22 Σεπτεμβρίου του 2022.

Με διάρκεια 45 λεπτών, η ταινία περιλαμβάνει 11 από τα κομμάτια που οι Arctic Monkeys ερμήνευσαν στη συναυλία, που αποτελούν το ήμισυ αυτής. Οι ίδιοι κυκλοφόρησαν και ένα ξεχωριστό κομμάτι της συναυλίας τους ως το music video του single “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, με την ταινία να περιλαμβάνει ακόμα τα live debuts άλλων κομματιών του δίσκου, όπως το “There’d Better Be a Mirrorball” και “Mr Schwartz”.

Πέρα από τα παραπάνω, στην ταινία ακούγονται classics των Arctic Monkeys όπως τα “Brianstorm”, “Do I Wanna Know?”, “Crying Lightning” και “505”.

Δείτε το concert film εδώ:

Οι Arctic Monkeys αναμένεται να είναι πολύ busy το επόμενο διάστημα, μιας και οι ίδιοι έχουν προγραμματισμένη μια περιοδεία στη Νότια Αμερική και την Αυστραλία. Το Ευρωπαϊκό κομμάτι της περιοδείας τους θα ακολουθήσει τον Μάιο και τον Ιούνιο, προτού μεταφερθούν στη Βόρεια Αμερική μαζί με τους Fontaines D.C. στο πλάι τους.

Arctic Monkeys Concert Film Setlist:

There’d Better Be a Mirrorball (Live debut)

Crying Lightning

Pretty Visitors

Tranquility Base Hotel + Casino

The Ultracheese (Tour debut)

Do I Wanna Know?

Body Paint

Brianstorm

From the Ritz to the Rubble

Mr. Schwartz (Live debut)

505