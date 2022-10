Με μια δική του διασκευή συμμετέχει ο Peter Gabriel στον ολοκαίνουριο δίσκο, Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen, όπου και παρουσιάζει τη δική του εκδοχή στο κομμάτι του θρυλικού Καναδού τραγουδιστή, “Here It Is”.

Η συλλογή που αποτελείται από 12 κομμάτια περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές των Iggy Pop (“You Want It Darker”), James Taylor (“Coming Back to You”), Norah Jones (“Steer Your Way) και Mavis Staples (“If It Be Your Will”).

Νωρίτερα μέσα στο 2022, ο Gabriel συνεργάστηκε με τους Arcade Fire στο κομμάτι τους με τίτλο “Unconditional II (Race and Religion)”, ενώ συμμετείχε επίσης με δική του μουσική στο Earth Day charity album, curated από τον Brian Eno.

Ακούστε εδώ τη διασκευή του “Here It Is”: