Έναν νέο live δίσκο από το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης κυκλοφόρησε η Florence + The Machine, ο οποίος και ηχογραφήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη συναυλία της στο θρυλικό venue, στα πλαίσια της κυκλοφορίας του δίσκου της, Dance Fever.

Το 24-track live album είναι από σήμερα (14 Οκτωβρίου) διαθέσιμο σε όλα streaming services και μπορείτε να το απολαύσετε σαν το κατάλληλο ζέσταμα πριν από την εμφάνιση της Florence Welch και της μπάντας της στο επικείμενο Ejekt Festival το καλοκαίρι του 2023.

Το career-spanning set ξεκινά με το πρόσφατο single, “Heaven Is Here”, ενώ ολοκληρώνεται με hits όπως τα “Shake It Out” και “Rabbit Heart (Raise It Up)”.

Ακούστε το ολόκληρο εδώ: