Tom DeLonge, Mark Hoppus και Travis Barker επιστρέφουν στο project των Blink-182, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους το πρώτο τους single εδώ και μια δεκαετία με τίτλο “Edging”.

Έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει την επανένωσή του, το συγκρότημα αναμένεται να κυκλοφορήσει έναν ολοκαίνουριο δίσκο, τον πρώτο του μετά το Neighborhoods του 2011, ενώ το πλάνο των Blink-182 είναι να ξεκινήσουν και μια παγκόσμια περιοδεία με τη νέα χρονιά. Σε αυτήν θα τους συνοδεύσουν οι Turnstile, ενώ οι ίδιοι πρόκειται να εμφανιστούν και με τους Green Day και All Time Low στο δεύτερο When We Were Young Festival.

Πέρα από όλα αυτά, ο μπασίστας του συγκροτήματος, Mark Hoppus, ανακοίνωσε επίσης την κυκλοφορία ενός memoir, στο οποίο και μιλά για την καριέρα του, αλλά και για την πρόσφατη μάχη του με τον καρκίνο, από την οποία και βγήκε νικητής.

Ακούστε το reunion single των Blink-182 με τίτλο “Edging”: