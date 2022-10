Νέα μουσική φαίνεται πως ηχογραφεί αυτό το διάστημα η Sade στα Miraval Studios της Γαλλίας, τα οποία και ανακαινίστηκαν πρόσφατα όταν πέρασαν στα χέρια του Brad Pitt και του παραγωγού Damien Quintard.

Τα νέα γνωστοποιήθηκαν από το Billboard και ένα cover story του στις 10 Οκτωβρίου, όπου ο Pitt και Quintard έδωσαν συνέντευξη και ανέφεραν την επίσκεψη της Sade στα Studios όταν αυτά ανακαινίζονταν ακόμα.

Ο Quintard αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στη Sade λέγοντας ότι «μπορούσε κανείς να αισθανθεί την αγάπη που η ίδια και η μπάντα της είχαν [για τα Miraval Studios]». Ο ίδιος συνέχισε εξηγώντας ότι η μπάντα της – η οποία είχε προηγουμένως ηχογραφήσει στο studio όσο ήταν ενεργή στα 2000s – είναι μια από τα acts που διαθέτουν έναν «ιδιαίτερο δεσμό με τα Miraval που δεν μπορεί να εξηγηθεί». «Είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται το γεγονός ότι βλέπω αυτό το μέρος ενεργό ξανά», δήλωσε ο Quintard.

Η μουσική που η Sade ηχογράφησε στα Miraval Studio sessions θα είναι και η πρώτη της δισκογραφική δουλειά από το single της του 2018, “Flower of the Universe”. Αυτό ήταν μέρος του soundtrack της ταινίας της Ava DuVernay, A Wrinkle in Time. Ο τελευταίος δίσκος της Sade ήταν το Soldier of Love του 2010.

Η Sade υπήρξε μία από τους πολλούς καλλιτέχνες που επισκέπτονταν τακτικά τα Miraval Studios πριν το estate αγοραστεί από τον Pitt και την πρώην σύζυγό του και ηθοποιό, Angelina Jolie, το 2011. Δίσκοι όπως το The Wall των Pink Floyd και το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me των Cure ηχογραφήθηκαν και οι δύο εκεί, ενώ καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι AC/DC, Courtney Love, Sting και Wham! είναι μόλις μερικοί από αυτούς που έχουν δημιουργήσει μουσική εκεί.

Η ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις τους από τους Pitt και Quintard έδωσε τέλος στην παύση λειτουργίας των Miraval, η οποία και διήρκεσε 20 ολόκληρα χρόνια.