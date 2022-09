Τον νέο τους δίσκο με τίτλο Cool It Down έδωσαν στη δημοσιότητα οι Yeah Yeah Yeahs, ο οποίος αποτελεί και τη μεγάλη τους δισκογραφική επιστροφή έπειτα από αποχή εννέα ετών.

Η Karen O και η παρέα της είχαν ανακοινώσει τα πλάνα τους για έναν νέο δίσκο με το πρώτο single του Cool It Down, το opening track “Spitting Off the Top of the World”. Αυτό αποτελεί μια συνεργασία της μπάντας από τη Νέα Υόρκη με τον Perfume Genius και αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή.

Ακούστε ολόκληρο τον δίσκο εδώ:

Cool It Down Tracklist: